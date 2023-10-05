Іспанія

Німець може продовжити свою кар'єру на Піренеях.

Лерой Сане може переїхати до Іспанії після закінчення сезону. Інтерес до 27-річного футболіста мюнхенської Баварії та збірної Німеччини проявляють Реал Мадрид та Барселона. Про це повідомляє сайт німецького видання Bild.

Контракт футболіста з Баварією діє до 30 червня 2025 року. Наступного літа вінгер ухвалить рішення стосовно подальшого розвитку своєї кар'єри. Зазначається, що Сане ще не обговорював питання про своє майбутнє із представниками мюнхенського клубу.

Трансфермаркт оцінює футболіста у 65 млн. євро.

У цьому сезоні Лерой Сане зіграв за Баварію десять матчів, відзначившись шістьма голами.