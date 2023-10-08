Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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08 жовтня 2023, 00:26
У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Севілья на своєму полі приймала Райо Вальєкано.
На 90+6-й хвилині гри господарям вдалося вирвати нічию зусиллями Ен-Несірі.
Севілья — Райо Вальєкано 2:2
Голи: Соу, 50, Ен-Несірі, 90+6 – Валентін, 21, Альваро Гарсія, 26.
Севілья: Нюланд – Хуанлу (Навас, 78), Гудель, Баде, Акунья (Педроса, 46) – Соу, Фернандо (Ракітич, 37) – Сусо (Рафа Мір, 81), Олівер (Окампос, 46), Лукебакьо – Ен-Несірі.
Райо Вальєкано: Димитрієвські – Балью, Арідане, Лежен, Еспіно – Паласон (Чаваррія, 83), Сісс, Валентін (де Фрутос, 83), Альваро Гарсія (Кіке Перес, 83) – Трехо (Унаї Лопес, 55), де Томас (Камельйо, 69).
Попередження: Гудель, 36, Соу, 45+3, Сусо, 67, Навас, 84, Жордан, 90+6 — Арідане, 74, Кіке Перес, 84.