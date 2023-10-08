Іспанія

Іспанський фахівець відчуває серйозну відповідальність за результати команди.

Напередодні виїздної гри Барселони проти Гранади, головний тренер каталонського клубу Хаві поспілкувався з журналістами. Його слова наводить іспанська Marca.

"Гранада важкий суперник, вони дуже сильні фізично, це потужна команда, яка класно діє під час переходних фаз та якісно будує оборону. Пако Лопес — атакуючий тренер... ми намагатимемося контролювати їх вертикальний футбол.

Моя мета – провести 300 матчів на чолі Барселони. Це клуб із найвищими вимогами у світі. Єдиний клуб, де потрібно перемагати, добре грати та підтримувати сприятливу атмосферу. Той, хто каже протилежне, тут не був. Іншого такого клубу немає", — сказав Хаві.

Матч дев'ятого туру іспанської Ла Ліги між Гранадою та Барселоною відбудеться сьогодні о 22:00.