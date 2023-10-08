Іспанія

Завершився ще один поєдинок 9-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал приймав Лас-Пальмас на Естадіо де ла Кераміка. Гостям вдалося втримати перемогу у матчі.

Лас-Пальмас вийшов вперед наприкінці першого тайму завдяки голу захисника Коко. У другій половині зустрічі гостям знадобилися лише 6 хвилин, щоб подвоїти свою перевагу.

У доданий арбітром час до матчу Вільярреал скоротив відставання — відзначився Жерар Морено, який з'явився на полі лише на 75-й хвилині. "Жовта субмарина" не зуміла дотиснути Лас-Пальмас, щоб зрівняти рахунок, і продовжила свою серію без перемог у Ла Лізі до чотирьох поєдинків.

Вільярреал — Лас-Пальмас 1:2

Голи: Ж. Морено, 90+2 — Коко, 45+2, М. Кардона, 51

Попередження: Піно, 45+1, Парехо, 68, Ахомаш, 90+6, Капу, 90+10 — Марвін, 68, Родрігес, 72, С. Кардона, 90+4, Каба, 90+5

Вільярреал: Йоргенсен — Фойт, Альбіоль (Ахомаш, 66), Манді, Педраса (А. Морено, 58) — Піно (Моралес, 46), Парехо, Трігерос (Ж. Морено, 75), Капу, Бреретон (Феменія, 58) — Серлот

Лас-Пальмас: Вальєс — Суарес, Коко, Мармол, С. Кардона — Ель Хаддаді (Еррера, 88), Муньйос (Перроне, 76), Родрігес, Лойодіс (Вієра, 76), Пехіньйо (Марвін, 58) — М. Кардона (Каба, 58)