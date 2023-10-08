Іспанія

Іспанець тренував андалусійців із березня.

Севілья оголосила про відставку Хосе Луїса Менділібара, повідомив офіційний сайт клубу.

Рішення про звільнення головного тренера було ухвалено на сьогоднішньому засіданні правління клубу на підставі результатів цього сезону.

Мендилібар очолив Севілью у березні, підписавши короткостроковий контракт, який згодом продовжили до 2024 року.

У сезоні-2023/24 Севілья здобула лише 2 перемоги в 11 матчах у всіх турнірах.