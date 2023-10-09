Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 8 жовтня 2023 року, 22:00.

У поєдинку дев’ятого туру іспанської Ла Ліги баскський Гранада на власному здобула нічию в грі проти каталонської Барселони.

Господарі поля шокували іменитий колектив голом ще до завершення першої хвилин, але на цьому проблеми для команди Хаві себе не вичерпали.

Барса здійснила кілька спроб відігратись, але натомість пропустила вдруге за шаленої переваги над суперниками.

Гол Ямала у відповідь під саму перерву трохи покращив загальне враження від першого тайму, однак наступного кроку від гостей довелось чекати аж до самого фіналу протистояння, тож здобути максимум очок у "блаугранас" так і не вийшло.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Гранада — Барселона у 9 турі іспанської Ла Ліги:

Гранада — Барселона 2:2

Голи: Сарагоса, 1, 29 — Ямаль, 45+1, Роберто, 85.

Гранада: Феррейра – Рікард Санчес (Вальєхо, 84), Рубіо, Мікель, Нева, Альваро Фернандес (Торренте, 59) – Узуні (Пуертас, 58), Гумбау, Вільяр (Петрович, 59), Сарагоса – Боє.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде (Араухо, 44), Крістенсен, Бальде — Фермін Лопес (Роберто, 61), Гюндоган, Гаві — Ямаль (Ромеу, 76), Торрес, Феліш.

Попередження: Мікель, 66, Рубіо, 68, Вальєхо, 86, Нева, 90+7 — Канселу, 90+7.