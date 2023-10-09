Іспанія

Наприкінці зустрічі гості не зуміли дотиснути господарів та вирвати перемогу.

У рамках дев'ятого туру чемпіонату Іспанії Барселона вирушила на виїзд до Гранади.

Вже на першій хвилині каталонський клуб пропустив – голом відзначився Сарагоса. На 29-й хвилині він подвоїв перевагу своєї команди.

На перерву Барселона зуміла відіграти один м'яч зусиллями Ямала.

На 86-й хвилині гри Роберто, який вийшов на заміну, зрівняв рахунок у матчі.

Барселона мала можливість взагалі виграти поєдинок, але арбітр відмінив гол Феліша на 90+4-й хвилині гри через офсайд.

2:2 – Барселона зуміла відігратися, але не змогла дотиснути суперника.

Гранада — Барселона 2:2

Голи: Сарагоса, 1, 29 — Ямаль, 45+1, Роберто, 85.

Гранада: Феррейра – Рікард Санчес (Вальєхо, 84), Рубіо, Мікель, Нева, Альваро Фернандес (Торренте, 59) – Узуні (Пуертас, 58), Гумбау, Вільяр (Петрович, 59), Сарагоса – Боє.

Барселона: тер Штеген — Канселу, Кунде (Араухо, 44), Крістенсен, Бальде — Фермін Лопес (Роберто, 61), Гюндоган, Гаві — Ямаль (Ромеу, 76), Торрес, Феліш.

Попередження: Мікель, 66, Рубіо, 68, Вальєхо, 86, Нева, 90+7 — Канселу, 90+7.