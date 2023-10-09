Іспанія

Іспанець вражає своєю грою.

Вінгер Барселони Ламін Ямал забив Гранаді в рамках дев'ятого туру іспанської Ла Ліги у віці 16 років та 87 днів, встановивши рекорд Ла Ліги. Крім цього, молодий іспанець увійшов до топ-5 наймолодших авторів голу в історії топ-5 ліг Європи. Таку інформацію надає твіттер MisterChip.

Повний список рекодсменів виглядає наступним чином:

1) Амадео Амадеи (Рома, 1937 рік) — 15 років 287 днів.

2) Джейсон Доззел (Іпсвіч, 1984 рік) — 16 років 57 днів.

3) Джанні Рівера (Алессандріа, 1959 рік) — 16 років 68 днів.

4) П'єтро Пеллегрі (Дженоа, 2017 рік) — 16 років 72 дні.

5) Ламін Ямал (Барселона, 2023 рік) — 16 років 87 днів.