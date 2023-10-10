Іспанія

Клуб уже будує плани наступного літа.

Барселона хоче підсилит кілька позицій перед наступним сезоном, повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Хаві хоче бачити по два гравці на кожну позицію.

Барселона виявляє інтерес до Йосуа Кімміха. У клубі хочуть, щоб він склав конкуренцію Оріолю Ромеу в опорній зоні. Також каталонський клуб виявляє інтерес до Жоржиньо, Тіаго Алькантари та Гідо Родрігеса.

Крім того, Барселона хоче підписати двох флангових захисників з огляду на те, що влітку 2024 року закінчуються контракти у Серхі Роберто та Маркоса Алонсо.

Раніше повідомлялося, що Барселона може розірвати угоду з німецьким фондом.