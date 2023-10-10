Клуб уже будує плани наступного літа.
ЙОСУА КІММІХ, GETTY IMAGES
10 жовтня 2023, 15:32
Барселона хоче підсилит кілька позицій перед наступним сезоном, повідомляє ESPN.
За інформацією джерела, Хаві хоче бачити по два гравці на кожну позицію.
Барселона виявляє інтерес до Йосуа Кімміха. У клубі хочуть, щоб він склав конкуренцію Оріолю Ромеу в опорній зоні. Також каталонський клуб виявляє інтерес до Жоржиньо, Тіаго Алькантари та Гідо Родрігеса.
Крім того, Барселона хоче підписати двох флангових захисників з огляду на те, що влітку 2024 року закінчуються контракти у Серхі Роберто та Маркоса Алонсо.
Раніше повідомлялося, що Барселона може розірвати угоду з німецьким фондом.