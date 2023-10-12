Іспанія

Іспанець хотів би очолити неаполітанську команду.

Хулен Лопетегі готовий очолити Наполі у разі відставки Руді Гарсії, повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, Лопетегі сам запропонував свої послуги неаполітанцям, тоді як президент клубу Ауреліо Де Лаурентіс схиляється до призначення Антоніо Конте.

Останнім місцем роботи Лопетегі був Вулвергемптон, який він залишив на початку серпня.

Раніше Лопетегі також тренував Севілью, Реал, Порту та збірну Іспанії.