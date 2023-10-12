Іспанія

Підозра пала на ПСЖ.

Влітку, ПСЖ продав до катарського Аль-Ахлі півзахисника Юліана Дракслера (20 млн. євро), Абду Діалло (15 млн.євро) та до Аль-Арабі Марко Верратті (45 млн. євро). Не всім сподобалися ці трансфери.

Глава Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував роботу фінансового феєр-плей щодо ПСЖ. Іспанський функціонер звернув увагу на трансфери французького клубу до чемпіонату Катару.