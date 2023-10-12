Підозра пала на ПСЖ.
Хав'єр Тебас, Getty Images
12 жовтня 2023, 20:53
Влітку, ПСЖ продав до катарського Аль-Ахлі півзахисника Юліана Дракслера (20 млн. євро), Абду Діалло (15 млн.євро) та до Аль-Арабі Марко Верратті (45 млн. євро). Не всім сподобалися ці трансфери.
Глава Ла Ліги Хав'єр Тебас розкритикував роботу фінансового феєр-плей щодо ПСЖ. Іспанський функціонер звернув увагу на трансфери французького клубу до чемпіонату Катару.
"Я вірю в працівників УЄФА, але має бути зовнішній аудиторський контроль. Рішення щоразу запізнюються.
Цього літа ПСЖ для погашення своїх боргів продав гравців у Катар на 45 млн. євро (насправді на 80 млн. євро ред.) Ми збираємось це проковтнути? Конкуренція вже спотворюється"
, — наводить слова Тебаса As
.