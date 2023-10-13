Іспанія

У лазареті "блаугранас" закінчуються місця.

Лівий захисник Барселони Алехандро Бальде отримав травму м'язів стегна граючи за збірну Іспанії та вибув на невизначений термін. Про це повідомляє офіційний твіттер каталонського клубу.

Бальде вийшов у стартовому складі своєї збірної на матч проти Шотландії (2:0), але у перерві був замінений Франом Гарсією, якраз через це пошкодження.

Зазначимо, що це вже сьомий травмований футболіст Барселони. Наразі різні пошкодження є у Роберта Левандовські, Педрі, Ламіна Ямала, Френкі де Йонга, Жюля Кунде та Рафіньї.

Нагадаємо, що відразу після міжнародної паузи на матчі збірних, Барселона у третьому турі Ліги чемпіонів буде грати проти донецького Шахтаря. Матч відбудеться на Монжуік, 25 жовтня о 19:45.