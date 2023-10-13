Лівий захисник Барселони Алехандро Бальде отримав травму м'язів стегна граючи за збірну Іспанії та вибув на невизначений термін. Про це повідомляє офіційний твіттер каталонського клубу.

Бальде вийшов у стартовому складі своєї збірної на матч проти Шотландії (2:0), але у перерві був замінений Франом Гарсією, якраз через це пошкодження.

Зазначимо, що це вже сьомий травмований футболіст Барселони. Наразі різні пошкодження є у Роберта Левандовські, Педрі, Ламіна Ямала, Френкі де Йонга,  Жюля Кунде та Рафіньї.

Нагадаємо, що відразу після міжнародної паузи на матчі збірних, Барселона у третьому турі Ліги чемпіонів буде грати проти донецького Шахтаря. Матч відбудеться на Монжуік, 25 жовтня о 19:45.