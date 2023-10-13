Іспанія

Реалівські серця.

Мадридський Реал готується до потенційного відходу Карло Анчелотті наступного літа. Розглядаються три кандидатури: головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо, керманич команди Реалу до 19 років Альваро Арбелоа та ентренадор Кастільї Рауль. Про це пише As.

Як стверджує джерело, варіант із поверненням Зінедіна Зідана не виключається, але зараз не є приоритетом.

Хабі Алонсо подобається керівництву "королівського" клубу найбільше. Альваро Арбелоа поки вважається занадто недосвідченим і в ідеальному варіанті в Мадриді хотіли б бачити його асистентом Алонсо. Проти Рауля кажуть результати Кастільї, яка йде на 13 місці у третьому іспанському дивізіоні.