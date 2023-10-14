Іспанія

На бразильця покладають величезні сподівання.

Мадридський Реал наприкінці 2022 року купив нападаючого бразильського Палмейраса Ендріка за 35+25 млн. євро. Він приєднається до "вершкових" влітку 2024-го. Про це повідомляє As.

Ендріку виповниться 18 років 21 липня, він вирушить до столиці Іспанії наступного дня і проведе передсезонну підготовку з новою командою. У Реалі зарезервували для нього 9-й номер, незважаючи на підписання Хоселу.

Зазначається, що мадридці дуже зацікавлені у тому, щоб бразилець продовжував прогресувати та збільшував кількість своїх рекламних контрактів – клубу належить 50% іміджевих прав гравця. Нападник вже є обличчям компаній OdontoCompany та Rei Pitaco, також його спонсорує Nike.