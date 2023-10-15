Іспанія

Португалець добре проявив себе у каталонському клубі.

Барселона хоче зберегти півзахисника Жоау Феліша у своєму складі. Таку інформацію надає сайт sport.es.

Як повідомляє джерело, португалець, орендований у мадридського Атлетіко, переконав "блаугранас" своєю грою на старті сезону.

Тепер Барселона та агент футболіста Жорже Мендеш розмірковують, як на тлі фінансових проблем клубу оформити угоду. Не виключений варіант продовження оренди, але із правом викупу.

Перед орендою до Барси, Атлетіко змусив португальця підписати новий контракт із клубом до 30 червня 2029 року, тож очевидно, що трансфер обійдеться каталонському клубу у кругленьку суму.

У цьому сезоні Жоау Феліш зіграв за Барселону вісім матчів, забив три голи та віддав три асисти.