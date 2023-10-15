В Іспанії черговий скандал.
Хабі Алонсо, Getty Images
15 жовтня 2023, 14:55
Прокуратура Іспанії знову хоче покарати нинішнього головного тренера німецького Баєра Хабі Алонсо за несплату податків. Про це пише іспанська Marca
.
Сторона звинувачення вважає, що колишній іспанський футболіст, приховував свої доходи від іміджевих прав через фірму, зареєстровану на острові Мадейра (Португалія), таким чином уникаючи сплати податків. Збитки оцінюються приблизно у 2 млн. євро.
При цьому у 2019 році, суд вдруге виправдав Хабі Алонсо та визнав його невинним у справі про порушення податкового законодавства Іспанії. Наразі прокуратура подала апеляцію на це рішення.