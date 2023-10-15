Іспанія

В Іспанії черговий скандал.

Прокуратура Іспанії знову хоче покарати нинішнього головного тренера німецького Баєра Хабі Алонсо за несплату податків. Про це пише іспанська Marca

Сторона звинувачення вважає, що колишній іспанський футболіст, приховував свої доходи від іміджевих прав через фірму, зареєстровану на острові Мадейра (Португалія), таким чином уникаючи сплати податків. Збитки оцінюються приблизно у 2 млн. євро.

При цьому у 2019 році, суд вдруге виправдав Хабі Алонсо та визнав його невинним у справі про порушення податкового законодавства Іспанії. Наразі прокуратура подала апеляцію на це рішення.