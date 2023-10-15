Іспанія

Українець поділився думкою щодо англійського товариша по команді.

Український голкіпер Андрій Лунін високо оцінив рівень гри англійського півзахисника Джуда Беллінгема, з яким вони разом виступають за мадридський Реал, передає Twitter-сторінка Madrid Xtra.

Лунін вражений впливом Беллінгема на матчі мадридців.

"Беллінгем — інопланетянин. Прийти у найкращий клуб світу у 20 років, забивати у кожній грі, віддавати гольові передачі, впливаючи на ігри та рахунок... це все не з цього світу", — заявив 24-річний українець.

Він також відповів, як проходять його протистояння з англійцем на тренуваннях.

"На тренуваннях Джуд мені не забиває, я відбиваю його удари. Здається, єдине місце, де він не забиває, це під час тренувань, воротарі не здатні на це (відбивання ударів Беллінгема) в офіційних іграх", — сказав Лунін.

Нагадаємо, нещодавно український голкіпер заявив, що розглядав можливість покинути "вершкових".