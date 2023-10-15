Іспанія

Захисник Барселони дав коментар.

Андреас Крістенсен роздратований успішним стартом кар'єри Джуда Беллінгема в Реалі.

"Його старт дратує, особливо коли ти сидиш, дивишся на результати і бачиш, чого він досягає. В останніх матчах Джуд забиває майже щоразу і вирішує матчі. Я вже не знаю, скільки голів він забив.

Він підкорив Ла Лігу у цих перших матчах. Це правда, що Реал підписав чудового гравця, який може стати ключовим у багатьох матчах", — наводить слова Крістенсена Diario Sport.

У поточному сезоні Джуд провів 8 матчів у Ла Лізі: на його рахунку 8 голів і зробив 2 асисти.