Іспанія

Француз страждає на лівому фланзі оборони.

З минулого сезону, номінально центральний півзахисник Реалу Едуардо Камавінга, змушений грати на позиції лівого захисника. Футболіст висловився стосовно гри на незвичній для себе позиції. Його слова наводить Goal.

"Я працюю на команду, коли це потрібно. Раніше я не грав на позиції латераля, але я адаптувався, будь то в збірній Франції, чи в Реалі.

Мені не дуже подобається ця позиція. Думаю, всі це знають, але якщо мені доводиться грати там, я роблю це, хай і не завжди із задоволенням. Все одно, я досі залишаюся півзахисником", — сказав француз.