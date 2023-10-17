Незабаром український вінгер може повернутися на футбольне поле.
Віктор Циганков, getty images
17 жовтня 2023, 15:01
Атакуючий півзахисник збірної України та Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань в загальній групі свого клубу.
Раніше 25-річний український вінгер на початку жовтня отримав травму двоголового м'яза стегна правої ноги, через що він пропустив поєдинки збірної України проти Північної Македонії та Мальти.
Тепер Жирона виклала відео, на якому Циганков провернувся до тренувань.
Найближчий поєдинок Жирона проведе на своєму полі з Альмерією у рамках Ла Ліги. Цей матч відбудеться 22 жовтня і розпочнеться о 17:15 за київським часом.