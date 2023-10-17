Іспанія

Незабаром український вінгер може повернутися на футбольне поле.

Атакуючий півзахисник збірної України та Жирони Віктор Циганков повернувся до тренувань в загальній групі свого клубу.

Раніше 25-річний український вінгер на початку жовтня отримав травму двоголового м'яза стегна правої ноги, через що він пропустив поєдинки збірної України проти Північної Македонії та Мальти.

Тепер Жирона виклала відео, на якому Циганков провернувся до тренувань.

🏋️‍♂️ Tornem als entrenaments amb un somriure! 😃 pic.twitter.com/Bb72geswUh — Girona FC (@GironaFC) October 17, 2023

Найближчий поєдинок Жирона проведе на своєму полі з Альмерією у рамках Ла Ліги. Цей матч відбудеться 22 жовтня і розпочнеться о 17:15 за київським часом.