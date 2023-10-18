Керманич Валенсії розраховує на українського нападника.
Роман Яремчук, Getty Images
18 жовтня 2023, 15:35
Головний тренер Валенсії Рубен Бараха висловився стосовно українського центрального нападника Романа Яремчука, передає іспанське видання Marca.
Бараха поспілкувався зі ЗМІ, відзначивши пізнє прибуття Яремчука до команди і те, що його справжній потенціал ще не розкрито.
"Він дійсно хоче допомогти команді, але його час був дуже обмеженим. Він прибув пізно, потім у нього була невелика травма... Ми сподіваємося, що незабаром побачимо його найкращу версію", — заявив 48-річний іспанський спеціаліст.
Станом на зараз, на рахунку Яремчука 119 хвилин у трьох матчах Валенсії у Ла Лізі. Результативними діями нападник поки що не відзначався.
У наступному, 10-му турі іспанського чемпіонату Валенсія прийматиме Кадіс.