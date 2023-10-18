Іспанія

Керманич Валенсії розраховує на українського нападника.

Головний тренер Валенсії Рубен Бараха висловився стосовно українського центрального нападника Романа Яремчука, передає іспанське видання Marca.

Бараха поспілкувався зі ЗМІ, відзначивши пізнє прибуття Яремчука до команди і те, що його справжній потенціал ще не розкрито.

"Він дійсно хоче допомогти команді, але його час був дуже обмеженим. Він прибув пізно, потім у нього була невелика травма... Ми сподіваємося, що незабаром побачимо його найкращу версію", — заявив 48-річний іспанський спеціаліст.

Станом на зараз, на рахунку Яремчука 119 хвилин у трьох матчах Валенсії у Ла Лізі. Результативними діями нападник поки що не відзначався.

У наступному, 10-му турі іспанського чемпіонату Валенсія прийматиме Кадіс.