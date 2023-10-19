Іспанія

Опорний хавбек "вершкових" вважає, що Реал Мадрид є найбільшим клубом у світі.

Опорний півзахисник мадридського Реала Орельєн Чуамені поділився емоціями від періоду перебування у таборі "вершкових" з моменту свого трансферу з Монако влітку 2022 року за 80 мільйонів євро.

"Реал Мадрид — найбільший клуб у світі, на 100%. Ви завжди це чуєте, але не усвідомлюєте, наскільки це правда, доки не потрапите в цей клуб.

Ви можете відчути, як ця велич вражає вас, щойно ви перейдете через поріг цих дверей", — цитує слова Чуамені журналіст Фабріціо Романо.

Всього Орельєн Чуамені провів за Реал Мадрид 61 поєдинок, у яких він забив один гол та віддав чотири асисти.