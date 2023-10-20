Іспанія

Колишній наставник "блауганас" підтримав клуб.

18 жовтня, президента Барселони Жоана Лапорту звинуватили в хабарництві у "справі Негрейри". Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола, який починав свою тренерську кар'єру саме у Барсі під час правління Лапорти та виграв з каталонцями дві Ліги чемпіонів, висловився стосовно ситуації навколо "блаугранас".

"Ви не розумієте, наскільки потужна була та команда. Ми скандально добре грали.

Коли буде остаточне рішення суду, я висловлю свою думку. Барса невинна, Лапорта невинний, доки не буде доведено протилежне", — наводить слова Гвардіоли Goal

Нагадаємо, Пеп Гвардіола починав свою тренерську кар'єру у Барселоні Б, через рік очоливши основну команду каталонців. За чотири сезони на чолі "синьо-гранатових", він тричі вигравав Ла Лігу та двічі Лігу чемпіонів.