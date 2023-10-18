Іспанія

Скандальна ситуація продовжує набирати обертів.

Президента Барселони Жоана Лапорту звинувачують у хабарництві у "справі Негрейри", повідомляє іспанське видання Marca.

Суддя погодився висунути звинувачення Лапорті, дійшовши висновку, що виплату колишньому віце-президенту Технічного комітету арбітрів (СТА), здійснені у період з 2008 по 2010 рік, не втратили чинності, так як вони становлять злочин у вигляді продовження хабарництва.

Таким чином, суддя не погодився з критеріями Антикорупційної прокуратури, яка виключила Лапорту зі скарги, поданої ним щодо 7,3 млн євро, які Барселона виплатила Енрікесу Негрейрі та його сину між 2001 та 2018 роками.

Слідчий суддя у письмовому документі нагадує, що досліджені факти можуть становити, серед іншого, злочин, пов'язаний із продовженням хабарництва, тож, відповідно до Кримінального кодексу, термін давності становить десять років з дня, коли правопорушення було вчинено востаннє, у цьому випадку — у липні 2018 року (дата останнього платежу Негрейрі та його сину).

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що Лапорта "злив" правоохоронцям дані, які призвели до ув'язнення експрезидента Барселони Сандро Роселя.