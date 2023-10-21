Втім, в клубі не пішли на цей крок.
Жоан Лапорта, getty images
21 жовтня 2023, 14:28
Президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що свого часу клуб мін продати Френкі Де Йонга за 100 мільйонів євро. Можливо, мова йде про інтерес з боку Манчестер Юнайтед.
"У Барселони була можливість продати Френкі Де Йонга за 100 мільйонів євро. Ми не хотіли приймати пропозицію, щоб не втратити ключового гравця", — наводить слова Лапорти Фабріціо Романо.
Поточний контракт нідерландського хавбека з "блаугранас" спливає влітку 2026 року. У поточному сезоні він провів сім матчів, у яких забив один гол.
Нагадаємо, раніше спортивний директор каталонської Барселони Деку заявив, що хоче, щоб Френкі де Йонг залишився в Барселоні надовго.