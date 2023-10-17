Іспанія

Спортивний директор Барселони — про майбутнє нідерландського хавбека.

Спортивний директор каталонської Барселони Деку розповів про те, чи планує клуб продовжити поточний контракт із центральним півзахисником Френкі де Йонгом.

"Я надіслав повідомлення агентам Френкі де Йонга, щоб представитися. Ми ще не торкалися теми щодо нової угоди, але ми хочемо, щоб він залишився в Барсі на багато років, це зрозуміло.

Я бачу, як Френкі де Йонг насолоджується своїм життям у Барсі. Він щасливий тут, він грає у футбол найвищого рівня і почувається дуже добре — зрештою, вирішальне рішення завжди залишається за гравцем. У нього контракт до 2026 року, і ми хочемо, щоб він залишався надовго", — цитує слова Деку журналіст Фабріціо Романо з посиланням на Mundo Deportivo.

Поточний контракт нідерландського хавбека з "блаугранас" спливає влітку 2026 року. У поточному сезоні він провів сім матчів, у яких забив один гол.