Іспанія

Чергова заява в контексті "справи Негрейри".

Раніше, Барселону звинуватили у хабарництві, а згодом обвинувачення отримав і діючий президент каталонського клубу Жоана Лапорту. Чергову заяву з приводу цієї ситуації зробив президент "блаугранас". Його слова цитує Marca.

"Історія Барселони не забруднена. Я маю на увазі найжорстокіший напад, "справа Негрейри". Цю кампанію з дискредитації клубу ми не можемо допустити. Ми знаходимося у бойовій готовності, у стані постійної бойової готовності.

Скільки б ви не наклепували і не шукали, ви нічого не знайдете, тому що ми не зробили нічого такого, в чому ви нас звинувачуєте. Ми говоримо про це ясно та прозоро.

Деякі послуги були сплачені переказами, які потім пройшли аудит та були відображені у документах. Під час судового розгляду ми підкріплюємо нашу версію доказами.

Вони думають, що ці гроші пішли на оплату суддів та отримання вигоди з цього, але не доводять це, а ми надали понад 600 звітів та відео. Вони не можуть це довести, бо нічого в них немає", — сказав Лапорта.