Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 21 жовтня 2023 року, 19:30.

У поєдинку десятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал у гостях зіграв унічию проти андалузької Севільї.

Напружене протистояння в першому таймі завершилось без забитих м’ячів, які б міг зарахувати головний арбітр у межах правил. І це при тому, що гольові моменти почергово виникали для кожної з команд.

А вже поперерві пристрасті на полі запалали ще дуже, але гравці все ж таки втримали себе в рамках й уникнули вилучень. Але не забитих м’ячів — у фінальній чверті протистояння команди обмінялись результативними ударами й на тлі постійних суперечок розписали мирову.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Севілья — Реал Мадрид у 10 турі іспанської Ла Ліги:

Севілья — Реал Мадрид 1:1

Голи: Алаба, 74 (автогол) — Карвахаль, 78

Севілья: Нюланд — Навас, Гудель (Баде, 77), Рамос, Акунья — Ракитич, Сумаре, Соу — Окампос, Ен-Несірі, Лукебакьо (Cусо, 67)

Реал Мадрид: Кепа – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді – Вальверде (Модрич, 67), Чуамені (Камавінга, 67), Кроос – Беллінгем – Родріго (Хоселу, 79), Вінісіус

Попередження: Рамос, 76, Окампос, 78