Іспанія

Дієго Алонсо успішно дебютував на посаді головного тренера Севільї.

У рамках десятого туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал вирушив у гості до Севільї, яка перебуває у певній кризі та вже встигла пережити тренерську зміну протягом поточному сезону.

Тим не менш, господарі поля змогли навіть повести в рахунку на 74-ій хвилині завдяки автоголу Давіда Алаби, проте втримати мінімальну перевагу їм так і не вдалося.

Гол Дані Карвахаля на 78-ій хвилині допоміг Реалу уникнути сенсаційної поразки від Севільї, проте навіть ничью команда Карло Анчелотті може розцінювати як втрату очок.

Севілья — Реал Мадрид — 1:1

Голи: Алаба, 74 (автогол) — Карвахаль, 78

Севілья: Нюланд — Навас, Гудель (Баде, 77), Рамос, Акунья — Ракитич, Сумаре, Соу — Окампос, Ен-Несірі, Лукебакьо (Cусо, 67)

Реал Мадрид: Кепа – Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Менді – Вальверде (Модрич, 67), Чуамені (Камавінга, 67), Кроос – Беллінгем – Родріго (Хоселу, 79), Вінісіус

Попередження: Рамос, 76, Окампос, 78