Іспанія

"Справа Негрейри" не заважає.

Діючий президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що хоче балотуватися на наступний президентський термін у каталонському клубі в 2026 році. Його слова наводить Mundo Deportivo.

"За законом, я можу знову балотуватися. Поки я можу, я це робитиму. І я хочу залишитися зі своєю радою директорів, тому що вони докладають зусиль, працюють і віддані проекту. А потім подивимося", — сказав Лапорта.

Раніше, президента Барселони звинуватили у хабарництві в рамках "справи Негрейри".