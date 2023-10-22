"Справа Негрейри" не заважає.
Лапорта, Getty Images
22 жовтня 2023, 18:25
Діючий президент Барселони Жоан Лапорта заявив, що хоче балотуватися на наступний президентський термін у каталонському клубі в 2026 році. Його слова наводить Mundo Deportivo.
"За законом, я можу знову балотуватися. Поки я можу, я це робитиму. І я хочу залишитися зі своєю радою директорів, тому що вони докладають зусиль, працюють і віддані проекту. А потім подивимося", — сказав Лапорта.
Раніше, президента Барселони звинуватили у хабарництві в рамках "справи Негрейри".