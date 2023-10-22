Український нападник шокував супротивника.
Артем Довбик святкує голи, getty images
22 жовтня 2023, 18:44
Жирона в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймає на своєму полі Альмерію.
У середині тайму гості вели з рахунком 2:1, проте Артем Довбик перевернув хід зустрічі завдяки двом точним ударам протягом п'яти хвилин.
Пропонуємо вашій увазі голи українського нападника:
Жирона — Альмерія 2:2, Артем Довбик:
Жирона — Альмерія 3:2, Артем Довбик:
Зазначимо, що для Довбика це були четвертий
та п'ятий голи за Жирону в цьому сезоні.
Стежте за розвитком основних подій матчу Жирона — Альмерія на нашому сайті.