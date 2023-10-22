Іспанія

Український нападник шокував супротивника.

Жирона в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймає на своєму полі Альмерію.

У середині тайму гості вели з рахунком 2:1, проте Артем Довбик перевернув хід зустрічі завдяки двом точним ударам протягом п'яти хвилин.

Пропонуємо вашій увазі голи українського нападника:

Жирона — Альмерія 2:2, Артем Довбик:

Жирона — Альмерія 3:2, Артем Довбик:

Зазначимо, що для Довбика це були четвертий та п'ятий голи за Жирону в цьому сезоні.

Стежте за розвитком основних подій матчу Жирона — Альмерія на нашому сайті.