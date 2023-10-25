Іспанія

Деякі наразі недоступні гравці Барселони мають шанси зіграти з Реалом.

Головний тренер Барселони Хаві не хоче змушувати своїх підопічних повертатися до гри, проте деякі з них все ж можуть бути готові до гри з мадридським Реалом цими вихідними, повідомляє Mundo Deportivo.

Відновлення нападника Роберта Левандовські проходить добре, покращується стан вінгера Рафіньї, півзахисник Френкі де Йонг ретельно вивчає свої можливості зіграти. Найменше очікують від іспанського півзахисника Педрі. Захисники Жюль Кунде і Серхі Роберто точно не допоможуть Барселоні в Ель-Класико.

Є ймовірність, що Левандовські все ж зіграє, але під дією знеболювальних засобів. Травма де Йонга складніша, а сам нідерландець більш обережний, коли справа доходить до ризику, хоча його участь у грі повністю не виключається, як і у випадку з Рафіньєю.

Нагадаємо, матч Барселона — Реал Мадрид відбудеться у суботу, 28 жовтня. Слідкувати за подіями у ньому можна буде у нашій текстовій онлайн-трансляції.