Іспанія

Іспанську футбольну мережу розірвав коментар представника каталонського клубу.

Напередодні мадридський Реал здобув перемогу в гостьовому матчі проти португальської Браги в рамках третього туру Ліги чемпіонів УЄФА.

Брага — Реал Мадрид 1:2 Відео голів та огляд матчу Ліги чемпіонів

Однак після завершення цього протистояння іспанська футбольна спільнота миттю забула про обговорення подій на футбольному полі, бо в мережі Twitter з’явилось скандальне повідомлення члена ради директорів каталонської Барселони Мікеля Кампса стосовно Вінісіуса та останніх подій, пов’язаних із расизмом на його адресу.

"Не сприймайте мої слова за расизм, але Вінісіус заслуговує на потиличник, бо він — клоун та блазень.

На це прямо вказують його безглузді піруети посеред поля", — заявив іспанський функціонер.

За старою традицією для публічних осіб, повідомлення було видалено вже за декілька хвилин після публікації.

Нагадаємо, що раніше Вінісіус жорстко висловився з приводу зволікання іспанського уряду з ухваленням "антирасистського" закону.

Усі ці події відбулись на тлі підготовки Реала та Барселони до El Clasico, що має відбутись 28 жовтня, о 17:15.