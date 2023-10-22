Іспанія

Черговий расистський скандал за участі бразильського форварда.

Напередодні мадридський Реал утратив очки в матчі десятого туру іспанської Ла Ліги на полі андалузької Севільї.

Севілья — Реал Мадрид 1:1 Відео гола та огляд матчу іспанської Ла Ліги

Матч запам’ятався чималою кількістю конфліктних ситуацій поміж футболістами, що подекуди перетворювалось на масові заворушення.

Під час одного з таких кореспондентам удалось зафіксувати момент відвертого прояву расизму з боку фаната господарів поля на адресу нападника "бланкос" Вінісіуса Жуніора, що не обійшлось без уваги останнього.

"Вітаю Севілью з швидким позиціонуванням та покаранням у ще одному сумному для іспанського футболу епізоді.

На жаль, я мав доступ до відео ще одного расистського вчинку на цьому матчі. Цього разу — із боку дитини. Мені дуже шкода, що в Іспанії нікому виховувати дітей належним чином.

Я особисто інвестую чимало коштів у освіту в Бразилії, щоб сформувати громадян з іншими поглядами, відмінними від цих.

Обличчя сучасного расиста тепер прикрашатиме веб-сайти по всьому світу, як і в багатьох інших випадках. Я сподіваюся, що іспанська влада зробить свій внесок і змінить законодавство раз і назавжди. Винуватці також повинні понести кримінальне покарання.

Це було б чудовим першим кроком у підготовці до Чемпіонату світу з футболу 2030 року, у чому я готовий допомогти.

Вибачте за те, що знову допікаю цим питанням, просто це лише 19 випадок за моєї участі, і їхня кількість продовжує зростати", — заявив бразильський виконавець після гри.

У наступному турі мадридський Реал проведе гостьове El Clasico проти каталонської Барселони.