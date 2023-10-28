Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 11-го туру Прімери, який пройде 28 жовтня та розпочнеться о 17:15.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Барселона та Реал Мадрид. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

БАРСЕЛОНА — РЕАЛ МАДРИД

СУБОТА, 28 ЖОВТНЯ, 17:15. ОЛІМПІЙСЬКИЙ СТАДІОН, БАРСЕЛОНА. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХЕСУС МАНСАНО. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Нинішній тур Прімери дасть можливість побачити перше офіційне Ель-Класіко у сезоні. Барселона буде приймати Реал на власному полі. Обидва колективи зустрічалися влітку в рамках товариського матчу. Тоді відбулася перемога діючого чемпіона Іспанії з рахунком 3:0.

Минулої кампанії команди обмінялися важливими вікторіями. У чемпіонаті "вершкові" обмінялися перемогами, проте програли на дистанції, а в національному кубку вдалося провести впевнений поєдинок після поразки вдома у першій півфінальній зустрічі. Отже, головні трофеї було поділено між місцевими грандами. До того ж, підопічні Хаві здобули і Суперкубок Іспанії.

Однозначно, хлопці Карло Анчелотті будуть мати багато мотивації повернути собі принаймні чемпіонський титул. Наразі обидва опоненти перебувають у непоганій формі.

Реал не придбав Кіліана Мбаппе чи статусного форварда, проте відкрив новий спосіб забивати голи завдяки переводу Джуда Беллінгема на позицію "десятки", де нове придбання клубу одразу почало приносити результат. Барселона взяла кількох креативних гравців, що вже починають давати результат, поза тим продовжила мало пропускати та виглядати надійно в обороні.

Нікуди не ділися і таланти. Амін Ямаль, Фермін Лопес – це лише декілька прикладів. В конкурента продовжують виглядати достойно Вінісіус, Родріго та інші. Особливо цікавою повинна бути зв'язка бразильського вінгера та Джуда, якого він кликав до Мадриду.

Стосовно пошкоджень варто сказати, що Жюль Кунде та Педрі не зможуть взяти участь у поєдинку, аналогічно і Тібо Куртуа з Едером Мілітао. Особливо викликає питання готовність Роберта Левандовські, можливо, воно вирішиться незадовго до старту зустрічі. Інших серйозних кадрових проблем в Реалі не спостерігається.

Успішно виглядають ці колективи і в Лізі чемпіонів. Перемоги у кожному матчі та впевнені лідерства. Барселона на днях виграла в Шахтаря. Реал обіграв достатньо непросту Брагу.

В домашніх стінах "блаугранас" проводять це протистояння достатньо впевнено. Саме у Прімері в них 51 перемога, 20 нічиїх та 22 поразки, різниця м'ячів складає 182:111. Лише дві нульовки і принаймні декілька голів кожної зустрічі. Тому варто очікувати доволі цікавого поєдинку.

ТРЕНЕРИ ГОВОРЯТЬ

Хав'єр Ернандес: "Як завжди, у Класіко немає фаворитів, це абсолютно непередбачувано. Обидві сторони мають 50% шансів на перемогу".

Карло Анчелотті: "Ми мотивовані, це важлива, особлива гра, як завжди у випадку з Ель Класіко. Це перше протистояння із Барселоною в сезоні, і буде більше, тому що це кілька змагань. Ми в хорошій формі, і ми дуже раді продемонструвати хороший результат. У нас гарний настрій; це ідеальний час для великої гри".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Мартінес, Араухо, Бальде — Гюндоган, Ромеу, Гаві — Ямаль, Торрес, Феліш

Реал Мадрид: Аррісабалага — Карвахаль, Рюдігер, Алаба, Камавінга — Вальверде, Чуамені, Кроос — Беллінгем — Родріго, Вінісіус

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