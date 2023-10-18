Іспанія

При цьому витрати виявилися на 100 мільйонів євро вищими за очікувані.

За підсумками сезону-2022/23 Барселона заробила 304 мільйони євро, але нестабільна фінансова ситуація каталонського клубу продовжується, принаймні зараз.

За словами віце-президента економічного департаменту Барселони Едуарда Ромеу, вже наступного року ситуація може стати "цілком нормальною".

Загальний прибуток "блаугранас" за минулий сезон склав 1,259 мільярда євро, а витрати — 1,165 млрд євро.

Це на 4 млн євро більше, ніж очікував клуб, проте витрати виявилися на 100 млн євро вищими за очікувані.

Загалом чистий прибуток каталонського клубу після сплати податків та переоцінки перевищив очікування на 30 млн євро.

400 млн євро з доходу було отримано за рахунок телевізійних прав, а ще 200 млн євро від продажу 49% акцій Bridgeburg Investment, дочірньої компанії, яка управляє їх доходами.

З урахуванням продажу телевізійних прав дохід клубу був встановлений у розмірі 860 млн євро, хоча Ромеу зазначив, що надалі "блаугранас" понесли витрати на суму в 100 млн євро.

З цих 100 млн євро, 58 млн євро надійшли від розірвання контрактів із захисниками Хорді Альбою та Жераром Піке. Обидві угоди було розірвано за взаємною згодою сторін. З їхніх витрат 676 млн євро припали на зарплату, що склало 79% їхнього "нормального доходу".

З таким "нормальним доходом" Барселона не отримала б прибуток, але Ромеу заявляє, що у клубу оптимістичний план на наступний рік.

Бюджет Барселони на сезон-2023/24 буде надано членам правління клубу на затвердження на генеральній асамблеї. Він має принести чистий прибуток у розмірі 27 млн євро. Це виллється з прогнозованого доходу в розмірі 859 млн євро, тоді як витрати, за прогнозами, повинні впасти до 832 млн євро.

Різниця в 233 млн євро, тоді як "нормальний дохід" зменшиться на 1 млн євро. Це пов'язано з проведенням матчів на Олімпійському стадіоні в Монжуїку, а не Камп Ноу, прибуток від якого оцінюється в 78 млн євро.

Таким чином, незважаючи на слова Ромеу, Барселона продовжить боротьбу з високими зарплатами у своєму клубі, щоб вийти на рівень конкурентів, з якими їй поки що складно конкурувати.