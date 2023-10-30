Уго Дуро може пропустити три місяці через травму.
Уго Дуро, football-espana.net
30 жовтня 2023, 15:20
Нападник Валенсії Уго Дуро може пропустити кілька найближчих місяців через травму. Про це повідомляє Football Espana.
За інформацією джерела, 23-річний іспанець отримав пошкодження в минулому матчі Ла Ліги проти Атлетіка (2:2), коли він невдало приземлився на газон.
Конкурент українця Романа Яремчука під час падіння пошкодив ключицю і якщо перелом буде підтверджено, то він пропустить близько трьох місяців.
Нинішнього сезону Дуро провів 11 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три гольові передачі.
Свій наступний матч Валенсія проведе у Кубку Іспанії проти Логроньєса. Гра відбудеться 2 листопада о 21:00 за київським часом.