Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу іспанської Ла Ліги, що відбувся 29 жовтня 2023 року, 19:30.

У рамках 11-го тура іспанської Ла Ліги Атлетік на своєму полі приймав Валенсію.

Господарі були близькі до поразки, однак зуміли відігратися на 98-й хвилині матчу.

Огляд матчу:

Атлетік — Валенсія 2:2

Голи: де Маркос, 32, Беренгер, 90+8 — Перес, 62, Дуро, 68

Атлетік: Симон — де Маркос, Вівіан, Паредес (Прадос Діас, 65), Гарсія де Альбеніс — Д. Гарсія (Весга, 65), Руїс де Галларета, Н. Вільямс (Беренгер, 69), Сансет (Муньяїн, 72), І. Вільямс — Гурусета (Вільялібре, 69)

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея, Пауліста, Москера, Гая — Перес (Фульк'є, 73), Пепелу, Герра, Лопес (Гільямон) — Дуро (Яремчук, 78), Амалла (Канос, 59)

Попередження: Паредес, Д. Гарсія, Галаррета — Амалла.