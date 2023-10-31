Іспанія

Football.ua представляє огляд туру чемпіонату Іспанії.

Прімера починає набирати обертів. Реал зумів переграти Барселону та інші.

Результати туру

Джуд Беллінгем – фантастичний та неперевершений

Зустріч Барселони та Реалу очікувалася з великим нетерпінням. Прогресуюча команда Хаві проти колективу зі столиці Іспанії, який знаходиться у процесі перебудови.

Барселона на своєму полі виглядала непогано, але не змогла втримати переможний рахунок. Хоча за першим таймом здавалося, що Реалу мало що світить.

Господарі відкрили рахунок на початку гри. Даний гол на шостій хвилині вийшов у якомусь сенсі випадковим. Спочатку стався рикошет від Чуамені, потім Алаба не зміг акцентовано вибити м'яч, який влучив у Гюндогана. Німецькому футболісту залишилося лише не промазати. Свій момент він реалізував.

За перші 45 хвилин мадридці не створили жодного дійсно гольового моменту. Навіть не пробили жодного разу у площину воріт, чого не було дуже давно. Беллінгема регулярно накривав Гаві, а дриблінг Вінісіуса часто не приносив свої плоди. Протистояння Джуда та іспанського візаві взагалі стало одним з головних хайлайтів матчу. Більш менш зі своїм завданням барселонський попередній "голден бой" впорався. Хоча іноді проблеми були.

Можна сказати, що кілька разів Реалу пощастило. І в першому таймі, і на початку другого м'яч влучав у штангу. Спочатку Фермін Лопес пробив у ближній кут, а в другому випадку Іньїго Мартінес головою влучив у дальню штангу.

Контроль був за діючими чемпіонами. Мадридському колективу лише ситуативно вдавалося створювати непримності.

Проте друга половина зустрічі була вже за Реалом. Спершу Марк-Андре тер Штегена перевірив на пильність Кроос, а на 68-й хвилині Беллінгем забив за допомогою чудового дальнього удару. Голкіпер опонента зреагував на цей постріл, втім нічого не зміг із ним вдіяти.

Варто зазначити, що в цьому епізоді Гаві не втримав англійського півзахисника, проте він допомагав вибити м'яч зі штрафного майданчика, тому фізично не міг цього зробити.

Хаві вирішив відправити у атаку кількох гравців з лави запасних – вийшли Левандовські, Рафінья та Ямал. Здавалося, що нічийний рахунок більш логічний, проте Беллінгем вкотре створив диво. Невдала обробка м'яча Модрічем перетворилася на гольову передачу, і півзахисник мадридського колективу зблизька забив поміж ніг тер Штегену. Джуд довів свою унікальність тепер вже в рамках Ель-Класіко.

Допомогли і заміни від тренера опонента, тому що той же Ромеу не втримав Беллінгема у епізоді з другим голом, а вміння Феррана давать якість у контратаках було нівельовано заміною на Роберта. Враховуючи малюнок гри це викликає певні питання до Хаві, проте потрібно сказати, що Карло Анчелотті також вдало реагував на зміни в матчі. Його матч-менеджмент та тактична гнучкість дозволили грамотно реагувати на план його візаві. В цілому наставник Барселони не провалив цю дуель тренерів, втім Реал як ніхто інший вміє вирішувати долю великих поєдинків та турнірів у епізодах, отже даний результат не повинен дивувати.

Таким чином, перевага Реала над Барселоною зросла до чотирьох очок. На стільки ж її випереджає і Жирона.

Головні цифри Ель-Класіко

- Карло Анчелотті є третім тренером, який провів 250 ігор на чолі Реалу Мадрид у всіх змаганнях. Попереду лише Зінедін Зідан (263) і Мігель Муньос (605).

- Ілкай Гюндоган забив другий найшвидший гол в Ель-Класіко (05:57) в усіх змаганнях у 21 столітті після Неймара в жовтні 2014 року.

- Реал Мадрид не завдав жодного удару по воротах у першому таймі Ель-Класіко у Прімері вперше з квітня 2010 року (0:2 на Сантьяго Бернабеу).

- Лука Модрич провів свою 500-у гру за "Лос Бланкос".

- Джуд Беллінгем забив п'ятий гол з-за меж штрафного майданчика в Ель-Класіко в Прімері з сезону-2003/04 та перший після Гарета Бейла в травні 2018.

- Також Джуд Беллінгем є першим гравцем, який забив принаймні два голи у своєму першому Ель-Класіко в будь-якому змаганні в 21 столітті.

Коротко про інші матчі туру:

Жирона мінімально переграла Сельту (1:0). Янгель Еррера забив на вирішальних хвилинах, а Артем Довбик і Віктор Циганков нічим особливо не запам'яталися.

Альмерія вдома програла Лас-Пальмасу (1:2). Вирішальний гол було забито у доданий до другого тайму час.

Мальорка та Хетафе зіграли внічию (0:0). Острів'яни не реалізували декілька хороших нагод.

Кадіс не втримав перемогу над Севільєю (2:2). Камбек розпочався перед перервою, а оформився у другій половині зустрічі.

Бетіс здобув вольову перемогу над Осасуною. Іско оформив 1+1.

Райо зумів відігратися в матчі проти Реал Сосьєдада (2:2). Рятівний гол було забито у доданий час другого тайму.

Атлетік та Валенсія зіграли результативну нічию. Колектив Рубена Барахи пропустив у першому таймі, проте вийшов вперед у другій половині зустрічі. Втім, команда Ернесто Вальверде вирвала нічию у доданий час. Роман Яремчук вийшов на заміну та нічим особливо не запам'ятався.

Атлетіко вдома переміг Алавес (2:1). Альваро Мората оформив 1+1, а симпатичний пресинг опонента не став на заваді до здобуття залікових балів командою Дієго Сімеоне.

Вільярреал здобув непросту перемогу над Гранадою (3:2). Александер Серлот забив гол та віддав гольову, новачок зміг скоротити відставання ще у першому таймі, втім не вдалося створити повноцінний камбек.

Цікаві факти та статистика

Дриблінг

Інша статистика

Найкращий гол 11-го туру

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид)

Найкращий гравець 11-го туру

Джуд Беллінгем (Реал Мадрид) – переможний дубль у ворота Барселони

Символічна збірна 11-го туру (за версією Marca)

Таблиця після 11-го туру





Розклад 12-го туру Прімери