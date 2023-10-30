Іспанія

Нагорода вручається за гуманітарну діяльність.

Вінісіус Жуніор отримав приз за благодійність.

Нападник Реала та збірної Бразилії став володарем трофею імені Сократеса, який вручається за гуманітарну діяльність.

Бразилець є засновником Vini Jr Institute – освітньої програми для бідних студентів. У 2022 році сума інвестицій Вінісіуса склала 335 000 євро, 2023-го перевищила 1 мільйон євро.

Зазначимо, що у 2022 році нагороду отримав Садіо Мане.