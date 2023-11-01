Іспанія

Жирона невдовзі розпочне свій шлях у новому розіграші турніру.

У рамках 1/64 фіналу Кубка Іспанії Сан-Роке, який виступає у четвертому дивізіоні країни, прийматиме Жирону. Для обох команд цей матч буде першим у цьому розіграші турніру.

Гості вже оголосили стартовий склад на поєдинок, який має розпочатися о 13:00. Місце у ньому знайшлося Віктору Циганкову, а от Артем Довбик залишився на лаві запасних.

Зазначимо, що Сан-Роке є однією з найгірших команд своєї групи у четвертому дивізіоні Іспанії. Після 9-ти зіграних турів вона має 7 очок і посідає передостаннє, 17-те місце у турнірній таблиці.