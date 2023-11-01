Іспанія

За словами головного тренера "кажанів" українцю не вистачає впевненості у своїх силах.

Український нападник Валенсії Роман Яремчук отримає ігровий час у майбутньому матчі Кубка Іспанії проти Логроньєса.

"Яремчук – один із тих, хто рідше бере участь у матчах, і я сподіваюся, що у кубковій зустрічі він отримає більше хвилин і відчує впевненість. Якщо він покаже гарну гру, то почуватиметься частиною команди.

Коли гравець приїжджає останніми днями трансферного вікна, він не відразу відповідає вимогам тренера, через що потрібен час на адаптацію", — наводить слова головного тренера "кажанів" Рубена Барахи AS.

Нинішнього сезону 27-річний українець провів п'ять матчів, у яких відіграв 146 хвилин без результативних дій.

Матч Логроньєс — Валенсія відбудеться завтра, 2 листопада, о 21:00 за київським часом.