Іспанія

Одноклубник Довбика та Циганкова може перейти у Барсу.

У сферу інтересів Барселони потрапив бразильський вінгер Савіо, який виступає за іспанську Жирону на правах оренди з французького Труа. Таку інформацію надає сайт sport.es.

Як зазначає джерело, спортивний директор Барселони Деку добре знає гравця з того часу, як він випустився з юнацької академії Атлетіко Мінейро та дебютував у чемпіонаті Бразилії у віці 16 років.

Крім його технічних навичок та здатності до завершення атак, Деку високо цінує тактичну універсальність Савіо, яка дає йому можливість однаково успішно грати на обох флангах атаки.

Контаркт бразильця з Труа розрахований до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює гравця у 20 млн. євро.

У цьому сезоні Савіо зіграв за Жирону 12 матчів, забив чотири голи та стільки ж разів відзначився гольовими передачами.