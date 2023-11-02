Іспанія

"Кажани" розпочинають свій шлях у новому розіграші турніру.

У рамках 1/64 фіналу Кубка Іспанії Логроньєс, який виступає у четвертому дивізіоні країни, прийматиме Валенсію.

Гості вже оголосили стартовий склад на поєдинок, який має розпочатися о 21:00 за київським часом. Український нападник Роман Яремчук з'явиться в основі "кажанів" лише втретє у цьому сезоні.

Зазначимо, що Логроньєс наразі є одним з претендентів на підвищення зі своєї групи у четвертому іспанському дивізіоні. Після 9-ти зіграних турів клуб має 17 очок і посідає п'яте місце (зона плей-офф) у турнірній таблиці.