Іспанія

Поєдинок відбудеться у Далласі, США, напередодні Різдва.

Груднева товариська гра між Барселоною та мексиканською Америкою відбудеться у Далласі, США, повідомляє портал AS.

Каталонці зіграють проти Америки перед Різдвом, 21 грудня. За два дні до цього вони прийматимуть Альмерію у рамках 18-го туру Ла Ліги, після чого вирушать чартерним рейсом до США, де відбудеться товариська гра, яка має принести клубу додатковий дохід.

Поєдинок проходитиме на AT&T Стедіум, домівці команди НФЛ Даллас Ковбойс. Минулого літа "блаугранас" грали там з мадридським Реалом, встановивши новий рекорд відвідуваності: на трибунах було 82 026 глядачів.

Барселона не вперше користується будь-якою можливістю організувати товариський матч, який принесе їй прибуток. Минулого сезону, одразу після завершення чемпіонату Іспанії, команда вирушила до Австралії, міста Сідней, де зіграла проти зірок місцевої А-Ліги.

Гравці розуміють, що повинні докласти зусиль для допомоги клубу вийти з делікатної фінансової ситуації, в якій він опинився. До того ж, південноамериканці зі складу Барселони отримають можливість подорожувати у свої країни, щоб приєднатися до своїх родин для святкування Різдва.