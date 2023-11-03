Іспанія

Керманич "блаугранас" не бачить проблем у словах німецького хавбека після поразки в Ель Класіко.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес прокоментував слова центрального півзахисника своєї команди Ілкая Гюндогана після поразки від мадридського Реала в рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги.

"Немає внутрішньої проблеми через слова Гюндогана. Він просто хотів пояснити, що з командою ми всі на одній хвилі. Це менталітет переможця.

Щодо Педрі, він повернувся після травми, почувається на 100% добре. Ми раді, що він повернувся", — цитує слова Хаві журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що після поразки від мадридського Реала Ілкай Гюндоган сказав наступне: "Я приїхав сюди не для того, щоб програвати такі матчі як Ель Класіко".