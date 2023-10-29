Іспанія

Хавбек "блаугранас" незадоволений минулим матчем проти мадридського Реалу.

Півзахисник Барселони Ілкай Гюндоган прокоментував поразку своєї команди у матчі іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала (1:2), у якому він відзначився голом.

"Я приходжу в роздягальню і бачу, що люди там розчаровані через такий немислимий результат у такому великому матчі. Я хотів би бачити більше гніву та досади.

Ми повинні демонструвати більше емоцій, коли програємо і коли знаємо, що можемо грати краще. У певних ситуаціях на полі нам потрібно діяти ефективніше, але ми цього не робимо, треба бути на крок попереду в цьому плані, інакше Реал і Жирона сильно відірвуться від нас.

Я приїхав сюди не для того, щоб програвати такі матчі чи дозволяти з'являтися подібним проблемам. Як гравець-ветеран, я також несу відповідальність за те, щоб не допустити появи таких проблем у команді", — наводить слова Гюндогана Mundo Deportivo.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Барселона — Реал.