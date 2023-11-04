Іспанія

Українці допомогли своїй команді здобути чергову перемогу в матчі чемпіонату Іспанії.

У рамках 12-го туру іспанської Ла Ліги Жирона вирушила у гості до Осасуни, де здобула вольову перемогу в результативному матчі.

На 16-ій хвилині гості повели в рахунку завдяки голу Мартіна, якому асистував український форвард Артем Довбик, проте після цього дубль Будіміра вивів Осасуну вперед.

На 71-ій хвилині Довбик зрівняв рахунок своїм голом, а після, на 80-ій хвилині, він віддав ще один асист, але вже на свого співвітчизника Віктора Циганкова, який вийшов на заміну у другому таймі.

Вже на 90-ій хвилині Алейш Гарсія поставив крапку в цьому протистоянні, і завдяки голу Циганкова та трьом результативним діям Довбика (1 гол + 2 асисти) Жирона змогла здобути вольову перемогу на виїзді над Осасуною з рахунком 4:2.

Осасуна — Жирона - 2:4

Голи: Будімір, 25, 55 – Мартін, 16, Довбик, 71, Циганков, 80, Алейш Гарсия, 90

Осасуна: Еррера – Аресо, Катена, Давід Гарсія, Мохіка – Торро (Монкайола, 90), Мой Гомес (Ібаньєс, 75) – Авіла (Рубен Гарсія, 75), Орос (Рауль Гарсія, 83), Пенья (Барха, 83) – Будимир

Жирона: Гассаніга – Арнау, Ерік Гарсія, Блінд – Коуто (Циганков, 70), Алейш Гарсія, Еррера, Гутьєррес – Мартін (Порту, 85), Довбик (Стуані, 85), Савіо

Попередження: Авіла, 40, Катена, 41, Будимир, 51, Торро, 87 – Арнау, 73, Еррера, 85