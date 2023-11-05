Іспанія

"Чоло" не хоче йти зі своєї команди.

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне підпише новий контракт з клубом зі значним зниженням зарплати. Таку інформацію надає іспанська Marca.

Зазначається, що нова угода буде розрахована до літа 2027 року. Діюча угода спливає у кінці цього сезону.

Наразі, Дієго Сімеоне є найбільш високооплачуваним тренер у світі з зарплатою у 34 мільйони євро на рік.

Офіційно про продовження угоди буде оголошено у найближчі кілька днів.