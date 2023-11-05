"Чоло" не хоче йти зі своєї команди.
"Чоло" Сімеоне, Getty Images
05 листопада 2023, 14:34
Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне підпише новий контракт з клубом зі значним зниженням зарплати. Таку інформацію надає іспанська Marca.
Зазначається, що нова угода буде розрахована до літа 2027 року. Діюча угода спливає у кінці цього сезону.
Наразі, Дієго Сімеоне є найбільш високооплачуваним тренер у світі з зарплатою у 34 мільйони євро на рік.
Офіційно про продовження угоди буде оголошено у найближчі кілька днів.