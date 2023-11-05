Іспанія

Завершився ще один поєдинок 12-го туру чемпіонату Іспанії.

У рамках дванадцятого туру іспанської Ла Ліги Валенсія приймала Гранаду на Месталья Стедіум.

"Кажани" встигли відкрити рахунок ще у першому таймі завдяки реалізованому пенальті. Голом відзначився Пепелу. У другій половині зустрічі гра була рівною. Жодна з команд порадувати глядачів більшою кількістю голів не зуміла.

Український нападник Роман Яремчук з'явився на полі аж на 89-й хвилині матчу, замінивши Пепелу, автора єдиного результативного удару.

Валенсія — Гранада 1:0

Гол: Пепелу, 45+7 (пен.)

Попередження: Герра, 51, Г. Пауліста, 58, Фулькьє, 83, Лопес, 85 — Гумбау, 12, Санчес, 40, Торренте, 45+6, Вільяр, 78, Сарагоса, 90

Валенсія: Мамардашвілі — Коррейя, Г. Пауліста, Москера (Гасьоровські, 89), Гайя — Перес, Герра, Пепелу (Яремчук, 89), Лопес — Дуро (Гільямон, 74), Амалла (Канос, 24, Фулькьє, 73)

Гранада: Феррейра — Санчес (Манафа, 82), Мікель, Торренте, Нева (Каррерас, 73) — Вільяр, Гумбау (Руїс, 73), Мелендо (Пуертас, 73) — Сарагоса, Боє, Узуні (Кальєхон, 82)

Зазначимо, що сьогодні, 5 листопада, у рамках 12-го туру чемпіонату Іспанії відбудуться ще два поєдинки: Вільярреал — Атлетік і Реал Мадрид — Райо Вальєкано.